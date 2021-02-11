Белоусово, Калужская область, , 10:28 — REGNUM На птицефабрике в городе Белоусове устанавливаются обстоятельства происшествия в области нарушения правил охраны труда в результате которых погибла женщина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, работница птицефабрики снимала и укладывала тушки кур с одного транспортера на другой. Женщина поднесла руку к движущимся механизмам устройства, в результате руку, а затем и все тело женщины затянуло между двумя направляющими колесами. Сотрудница скончалась на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Как полагает следствие, сотрудница не была проинструктирована должным образом, на станке отсутствовали защитные щиты и к его вращающимся механизмам имелся свободный доступ. Следствием установлены нарушения в действиях должностных лиц птицефабрики и организации, которая предоставляла рабочих. В настоящее время по делу проводятся следственные действия и техническая экспертиза.

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