Москва, , 10:17 — REGNUM Ставки на спорт чаще всего используют мошенники, чтобы обманывать подростков в интернете. Об этом сотрудник управления «К» МВД России Артём Вяткин рассказал на видео, опубликованном на портале «МВД Медиа».

В ведомстве обеспокоены увлечением подростков азартными играми в сети, так как этим активно пользуются мошенники. Они заявляют детям, что от инсайдеров заранее узнают об исходе того или иного боя или матча, и предлагают делать ставки.

«Особенно ставки. Это был бич в 2020 году — ставки на спорт», — подчеркнул Вяткин.

Подросткам предлагают поставить 200−300 рублей, чтобы выиграть до 5 тыс. рублей, но деньги при этом попросту исчезают.

Читайте также: Роскачество предупредило об активизации мошенников в Telegram