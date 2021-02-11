Южно-Сахалинск, , 09:53 — REGNUM На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя Поронайска, который обвиняется в покушении на убийство и разбойное нападение. За короткий промежуток времени он накинулся с ножом на трёх женщин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

Читайте также: В Калуге заключён под стражу мужчина, стрелявший по окнам жилых домов

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый нанёс удар в шею своей соседке, которая отказалась угостить его алкоголем, и скрылся с места преступления. 41-летней женщине вызвали скорую помощь, медики успели провести операцию и спасти её жизнь.

Мужчина, выйдя из дома, свою новую жертву нашёл на автобусной остановке. На этот раз удар ножом от него получила 61-летняя женщина, которая отказалась добровольно отдать ему деньги. Обвиняемый выхватил у потерпевшей сумку и скрылся.

Он пришёл в магазин, где также угрожал продавщице ножом и требовал отдать деньги, но в торговой точке он получил серьёзный отпор. 61-летняя сотрудница магазина вытолкала его на улицу.

Расследование уголовного дела завершено. Оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге суд заключил под стражу 25-летнего местного жителя, стрелявшего из арбалета по окнам жилых домов десяти горожан.