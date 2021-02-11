Соледар, ДНР, 11 февраля 2021, 09:40 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили 11 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском и донецком направлениях украинские силовики применили гранатомёты АГС, подствольные гранатомёты и стрелковое оружие, выпустив 29 единиц боеприпасов.
Данные о жертвах и разрушениях не поступали.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли посёлок шахты имени Гагарина с позиций в районе посёлка шахты Южная.
Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли из подствольных гранатомётов шахтный посёлок в ДНР