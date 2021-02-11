Соледар, ДНР, , 09:40 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили 11 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях украинские силовики применили гранатомёты АГС, подствольные гранатомёты и стрелковое оружие, выпустив 29 единиц боеприпасов.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Жабуньки», — сказано в сообщении.

Данные о жертвах и разрушениях не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли посёлок шахты имени Гагарина с позиций в районе посёлка шахты Южная.

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