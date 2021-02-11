Чебоксары, , 09:37 — REGNUM В Чувашии сегодня, 11 февраля, установлен подозреваемый в «минировании» Чебоксарской ГЭС. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

Власти отмечают, что в ночь с 10 на 11 февраля на номер 112 поступило сообщение «о косвенной угрозе взорвать Чебоксарскую ГЭС». В ходе проверки данная информация не подтвердилась.

В администрации сообщают, что звонившего вычислили быстро. Под подозрение попал новочебоксарец: по предварительным данным, он сообщил заведомо ложные сведения, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 — 8 февраля по Чувашии прокатилась волна «минирования» школ. В результате было проверено почти 400 учебных заведений, информация о якобы заложенных бомбах не подтвердилась. Правоохранители устанавливают злоумышленников, сообщавших заведомо ложные сведения.

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