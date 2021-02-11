Инчхон, Южная Корея, , 09:35 — REGNUM 10 февраля у берегов Южной Кореи произошло землетрясение. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,1 балла произошло в 07:28 по местному времени в 38 км к юго-западу от уезда Ончин, территориально входящего в состав города Инчхон. Очаг залегал на глубине 9 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили, что вибрации были недостаточно велики, чтобы нанести ущерб.

Напомним, что 8 февраля в на территории КНДР произошло два землетрясения магнитудой 3,2 и 2,3 соответственно.