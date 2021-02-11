Ставрополь, , 09:41 — REGNUM Информация о подмене тел двух погибших младенцев куклами, якобы произошедшая в перинатальном центре Ставрополя, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Ставропольского края.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, снятый на кладбище в Дагестане. Местный житель рассказал, что привёз хоронить близнецов, которых его жена родила в больнице в Ставрополе несколько дней назад. Младенцы скончались в медучреждении. Перед похоронами отец раскрыл саван и обнаружил кукол.

«В пабликах распространяется шокирующая информация о том, что в Дагестане при похоронной церемонии вместо тел младенцев были обнаружены куклы. Эта информация не подтвердилась», — сообщили в минздраве Ставрополья ТАСС.

В ведомстве добавили, что пациентка, о которой сообщается в соцсетях, не поступала ни в одно из учреждений родовспоможения в регионе ни в текущем, ни в прошлом году. Перинатальный центр №1 в Ставрополе оснащён системой видеонаблюдения, его деятельность полностью прозрачна.

В ситуации разбираются правоохранительные органы Дагестана.