Санкт-Петербург, , 09:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге разыскивается злоумышленник, который проник в лабораторию научного исследовательского института на Васильевском острове и похитил оттуда полсотни черепов животных. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С заявлением о необычной краже в полицию Василеостровского района обратился 48-летний исполняющий обязанности директора научного института. Мужчина рассказал, что в неустановленный период 2020 года из лаборатории учреждения на Университетской набережной было совершено хищение черепов дымчатых леопардов и орангутанов, а также других млекопитающих, имеющих высокую историческую, научную и коммерческую ценность.

«Всего похитили около 50 черепов на сумму около 3,5 миллионов рублей. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в ведомстве.

Как уточнил источник ИА REGNUM, похищение черепов произошло в лаборатории Зоологического института Российской Академии наук.