Южно-Сахалинск, 11 февраля 2021, 09:28 — REGNUM На Сахалине ночью 11 февраля загорелся магазин в селе Взморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.
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Сообщение о возгорании поступило в 02:39 по местному времени. К моменту прибытия пожарных расчётов открытое пламя распространилось уже на площади 100 кв. метров.
Полностью ликвидировать пожар с помощью семи человек и трёх единиц техники удалось только в 06:15.
Погибших и пострадавших нет. Магазин сгорел полностью.
Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Гончарка Челябинской области сгорел продовольственный магазин.