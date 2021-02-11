Южно-Сахалинск, , 09:28 — REGNUM На Сахалине ночью 11 февраля загорелся магазин в селе Взморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Сообщение о возгорании поступило в 02:39 по местному времени. К моменту прибытия пожарных расчётов открытое пламя распространилось уже на площади 100 кв. метров.

Полностью ликвидировать пожар с помощью семи человек и трёх единиц техники удалось только в 06:15.

Погибших и пострадавших нет. Магазин сгорел полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Гончарка Челябинской области сгорел продовольственный магазин.