Магадан, Магаданская область, , 09:21 — REGNUM В Магадане 35 человек и 10 единиц техники устраняют последствия ураганного шторма 10 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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В пострадавших домах ведётся расчистка крыш и дворов от обломков, производят демонтаж поврежденных конструкций, также восстанавливают повреждённые ЛЭП.

Ведётся поиск проектировщиков и подрядчиков, которые полностью восстановят кровлю дома, которую снёс ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане подсчитывают ущерб от прошедшего 10 февраля циклона: повреждены кровли 46 зданий, выбиты окна, завалены 50 опор освещения, с перекрестка улиц исчез светофор.