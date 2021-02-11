Уфа, , 09:14 — REGNUM Два человека скончались в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Башкирии. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Сообщается, что дорожное происшествие произошло вечером 10 февраля в Белебеевском районе. Столкновение встречных автомобилей «Нива», за рулем которого находился 40-летний мужчина и «Mitsubishi Pajero Sport», под управлением 56-летнего мужчины, произошло на 10 км автотрассы Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы.

Отмечается, что в это ДТП получили тяжелые травмы водитель и 25-летний пассажир автомобиля «Нива». Они были срочно доставлены в медучреждение, где и скончались в реанимации.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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