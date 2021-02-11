Кызыл, , 08:52 — REGNUM В Туве с начала года зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 14 человек, травмированы 37. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Как показал анализ, 28,6% от всех происшествий составляют наезды на пешеходов, число которых в текущем году достигло восьми. В результате наезда погиб один пешеход, семь — травмированы», — отметили в ведомстве.

В связи с этим правоохранители призвали пешеходов и водителей быть бдительными на дорогах.