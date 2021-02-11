Ижевск, , 08:44 — REGNUM В Удмуртии задержаны два учредителя, а также главный бухгалтер кредитно-потребительского кооператива «Сберкнижка», от деятельности которого пострадали почти 400 жителей республики и других регионов РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По версии следствия, финансовая пирамида действовала в Удмуртии и Пермском крае с января 2018 года по июнь 2020 года. Денежные средства от граждан принимались по договорам с условием возврата с процентами. Однако проценты по вкладам не выплачивались. Прибыль расходовалась по личному усмотрению руководства кооператива.

Следствие установлено, что жертвами мошенников стали 395 человек, как из Удмуртии, так и из других регионов. Сейчас задержанные помещены под стражу.

«За данное противоправное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — отметили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, c августа 2019 года по декабрь текущего года неустановленные лица, действуя от имени компании «Финико», на территории Татарии и других регионов страны, организовали деятельность с привлечением денежных средств граждан под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и другие торговые площадки. Клиентам при этом гарантировали доход до 25% в месяц. Злоумышленникам удалось привлечь не менее 80 млн рублей, которые по принципу финансовой пирамиды распределялись между вкладчиками. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ («Организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере»).

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