Владивосток, , 08:48 — REGNUM Прокуратура Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которых обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительном сговору в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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По версии следователей, в 2013 году председатель дачного некоммерческого партнёрства заключил с департаментом земельных и имущественных отношений Приморья договор аренды земельного участка в районе бухты Лазурная во Владивостоке площадью более 126 тыс. кв. метров.

Чтобы приватизировать участок для себя и родственников, он размежевал его на 83 отдельные части. При юридическом сопровождении его знакомая предоставила в уполномоченные органы заведомо ложные сведения о наличии на земельных участках строений.

«Указанные сведения послужили основанием для их выкупа без проведения торгов за 5% от кадастровой стоимости. Размер причиненного ущерба Владивостоку составил более 26 млн рублей. Все земельные участки были истребованы из незаконного владения, земля возвращена в муниципальную собственность», — пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд краевой столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области суд признал бывшую главу администрации Шудского сельсовета виновной в шести эпизодах мошенничества и служебного полога и приговорил ее к четырем годам лишения свободы.