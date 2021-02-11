Горно-Алтайск, , 08:34 — REGNUM Следователи в Республике Алтай начали проверку по факту крупного пожара, произошедшего в здании вечерней школы Горно-Алтайска. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Возгорание началось утром 10 февраля. Прибывшим на место пожарным удалось в течение полутора часов локализовать огонь, после чего производилась проливка деревянных конструкций. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара могли стать нарушения пользования электроприборами работниками учебного заведения.

«В ходе процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, причины и очаг возникновения пожара, проверить соблюдение в образовательном учреждении законодательства о противопожарной безопасности», — отметили в управлении.