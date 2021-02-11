Горно-Алтайск, , 08:13 — REGNUM Огнеборцам в Горно-Алтайске удалось полностью потушить крупный пожар в здании вечерней школы лишь спустя восемь часов после его локализации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Алтай.

Сообщение о возгорании поступило в 9:15 утра 10 февраля. Как отмечается, сигнал прошёл в автоматическом режиме, поскольку деревянное здание 1934 года постройки было оборудовано пожарной сигнализацией. Персонал учебного заведения немедленно эвакуировал 102 человека, в том числе 80 детей. Прибывшие спасатели вывели из горящего здания ещё трёх человек.

Между тем, огонь быстро распространился на второй этаж и крышу здания. В его ликвидации приняли участие около ста пожарных, было задействовано 32 единицы техники. К 10:40 утра пожар удалось локализовать, а ликвидировать — к 18:45. Погибших и травмированных нет. Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. метров.

«Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов (оставление без присмотра включённого в электрическую сеть электронагревательного прибора)», — добавили в управлении.

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