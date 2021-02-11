Иркутск, , 07:53 — REGNUM В Иркутской области пресечена деятельность межрегиональной группы, участники которой подозреваются в организации поставок на территорию региона запрещенных веществ растительного происхождения. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в столице Приангарья удалось задержать с поличным 32-летнего предполагаемого лидера группы и двоих его сообщников. Ещё один подозреваемый пойман на территории Санкт-Петербурга и доставлен в Иркутскую область.

В Иркутске и Санкт-Петербурге задержаны участники межрегиональной наркогруппировки МВД РФ: цитата из видео

По данным следствия, злоумышленники приобретали наркотики в Ленинградской области. Затем, пользуясь услугами транспортно-логистических компаний, обеспечивали перевозку марихуаны и гашиша в упаковках со спортивным питанием.

В местах проживания задержанных обнаружено более килограмма наркотических средств. Примерная стоимость данной партии по ценам черного рынка составляет свыше полутора миллионов рублей. Возбуждены четыре уголовных дела.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за январь-июнь 2020 года в России было ликвидировано порядка 140 подпольных нарколабораторий, что почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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