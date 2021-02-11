Красноярск, , 07:48 — REGNUM Ночью 11 февраля в Красноярске напали на фельдшера скорой помощи. По данным пресс-службы скорой помощи, инцидент произошёл на Ярыгинской набережной.

Скорая приехала по вызову к ребёнку, медиков вызвала мать. По словам фельдшера, отец ребёнка сразу начал вести себя агрессивно. В комнате вместе с ребёнком находилась бойцовская собака в клетке. В скорой утверждают, что после того, как фельдшер провела осмотр, мужчина выпустил пса из клетки и начал натравливать собаку на медика, передаёт «Проспект Мира».

Собаку удерживала мать ребёнка. Она также помогла медику выбраться из квартиры «под угрозы и маты от хозяина».

Фельдшер подала заявление в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство российских врачей, принявших участие в опросе мобильного «Справочника врача», считают необходимым ужесточение наказаний за нападения на медработников.

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