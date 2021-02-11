Омск, , 07:38 — REGNUM В Омской области на станции Колония, где ранее произошёл сход грузовых вагонов, восстановлено движение поездов. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги (РЖД).

«В 04:19 часов (мск) было открыто движение по одному из путей станции. Из-за схода были задержаны 2 пассажирских поезда: №2 Москва — Владивосток (время задержки 3 часа 26 минут) и №127 Красноярск — Адлер (более 1 часа)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время задержанные ранее поезда следуют по своим маршрутам, принимаются меры для скорейшего ввода их движения в график.

Для пассажиров пригородного электропоезда Татарская — Омск была организована доставка автотранспортом до станций пересадок, откуда они продолжили движение на электропоезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области на станции Колония (на втором пути) в ночь на 11 февраля произошёл сход трёх вагонов грузового поезда.

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