Чита, , 07:07 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 11 февраля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2114 человек, причём 14 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 008 человек, +14 за последние сутки) и ОРВИ (22 545 человек, +145 за последние сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 40 958 человек (+172 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 361 (+7 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 98 пациентов (+7 за последние сутки). С начала учебного года в крае выявлены 1785 детей с коронавирусом (+10 за последние сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 365 605 человек (+98 за последние сутки).

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