Иркутск, , 06:59 — REGNUM В Иркутске благополучно завершились поиски 8-летней девочки, которая пропала по дороге из школы домой. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, после часа широкомасштабной поисковой операции, в ходе которой обследовали дворовые территории, проверяли подъезды домов, одновременно проводя опрос жильцов, выяснилось, что юная сибирячка более семи часов она находилась в заблокированном лифте, в подъезде собственного дома.

«Дело в том, что в момент поднятия кабины вверх, в микрорайоне произошло отключение света. Сотовая связь не ловила, а призывы о помощи никто не слышал», — пояснили правоохранители.

Вызволить ребёнка из заточения помог работник аварийной службы.