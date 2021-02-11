Иркутск, , 06:40 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1762 человек, причём семеро из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 11 февраля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 51 772 человека (+ 251 за последние сутки). Госпитализированы 1854 пациента (-27 за последние сутки).

Выздоровели 46 990 пациентов (+ 328 за последние сутки). Ещё 215 жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19 (+2 за последние сутки).

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