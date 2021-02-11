Южно-Сахалинск, , 06:39 — REGNUM Автомобиль Suzuki Escudo столкнулся с грузовиком в Холмском районе Сахалинской области, передает АСТВ.

По его данным, авария произошла на мосту у Пожарского. Очевидцы ДТП отмечают, что из пострадавшего кроссовера люди вытаскивали человека. К месту уже выдвинулись скорая помощь, сотрудники МЧС и ГИБДД. Причины и обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в центре Москвы водитель автомобиля выехал на тротуар и сбил пешеходов. В результате аварии пострадали два человека. Других подробностей по произошедшему ДТП не сообщалось.