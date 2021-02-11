Ульяновск, , 06:35 — REGNUM В Ульяновске прокуратура организовала проверку после информационных сообщений о коммунальной аварии в многоэтажном доме. Об этом сообщает надзорное ведомство Ульяновской области.

В местной прессе были опубликованы материалы о коммунальной аварии, которая произошла 10 февраля в одном из многоэтажных домов по улице Ипподромная. Отмечалось, что дом сдан в эксплуатацию в 2020 году.

«По предварительным данным, подтопление квартир и подъездов вызвано разгерметизацией трубы холодного водоснабжения на техническом этаже», — говорится, в частности, в сообщении надзорного ведомства.

По данному факту проводится проверка, в том числе проверяется исполнение руководством управляющей компании, застройщиком и должностными лицами контролирующих структур законодательства в сферах жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году расходы на подготовку к новому отопительному периоду оценивались в 950 млн рублей. Ранее власти заявляли, что 73% ульяновских теплосетей эксплуатируются более 30 лет.

Напомним, в июне 2020 года во время гидравлических испытаний в Ульяновске на улице Промышленная произошел прорыв на сетях водоснабжения. Правоохранители тогда полагали, что в результате проходящая мимо гражданка упала и сломала бедренную кость.