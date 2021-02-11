Ульяновск, , 06:11 — REGNUM В Ульяновской области вынесено судебное решение в отношении 32-летней женщине, которую обвиняли в покушении на убийство в супермаркете. Жертвой стала продавщица, получившая ножевые ранения, нападавшую признали невменяемой, сообщает следственное управление СКР по региону.

Преступление было совершено в Ульяновске днём 6 сентября 2020 года в супермаркете на улице Водопроводной. Следствием установлено, что фигурантка уголовного дела нанесла работнице магазина многочисленные удары ножом и скрылась с места происшествия.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

В ведомстве отмечают, что судебная психолого-психиатрическая экспертиза выявила наличие у женщины хронического психического расстройства. Суд вынес решение о применении принудительных мер медицинского характера, обвиняемая помещена для прохождения лечения в психиатрический стационар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Барышском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства местной жительницы, тело которой было выброшено в реку. Правоохранители полагают, что её знакомый заподозрил женщину в краже кольца и веника, «пришёл к ней с ружьём и вывел к реке, где нанёс несколько ударов ножом в грудь».

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