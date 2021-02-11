Хабаровск, , 06:19 — REGNUM Правоохранители Хабаровска завершили проверку информации из интернета — в ходе мониторинга был обнаружен видеоролик с участием участкового одного из отделов полиции города, в котором женщина-майор гримасничает, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Хабаровскому краю

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«Установлено, что опубликованные кадры порочат честь сотрудников органов внутренних дел. В отношении участкового уполномоченного — автора и участника видеоролика, проведена служебная проверка. Её уволили из МВД. Также дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за состояние работы с личным составом», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в мурманском правительстве освободилась должность министра природных ресурсов и экологии.