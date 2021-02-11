Магадан, Магаданская область, , 06:03 — REGNUM Колымская ФСБ возбудила уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий в отношении двух руководителей подразделения Росавтодора на Дальнем Востоке, которые хорошо известны в Воронеже. Директор филиала в Магадане Юрий Камзолов и его заместитель Михаил Найчук помещены в СИЗО, пишет «Коммерсант».

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Фигурантов уголовного дела обвиняют в подписании акта выполненных работ по ремонту моста через реку Неорчан на трассе «Колыма». По версии силовиков, подозреваемые приняли некачественный ремонт моста, тем самым нанеся Росавтодору ущерб в 41,5 млн рублей.

Общая стоимость ремонта моста составила 153,3 млн рублей. После окончания работ в ноябре 2020 года с моста взяли пробы асфальтобетона. По результатам их испытания выявлено несоответствие по показателю содержания воздушных пустот. При нормативе от 1% до 6% они занимали долю 17−22,5%, и, по версии следствия, налицо было существенное нарушение условий контракта, при котором деньги подрядчику не должны были быть выплачены в принципе.

Но Камзолов и Найчук подписали акт о приёмке работ и справку об их стоимости. Затем подрядчик якобы получил 41,5 млн рублей, которые следователи УФСБ по Магаданской области квалифицировали как ущерб по уголовному делу.

В Магадан топ-менеджеры попали в апреле 2020 года из Воронежа, где также работали на рынке дорожных услуг.

Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу в СИЗО начальника федеральной ведомственной поликлиники №1, обслуживающей сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии и других силовых структур. Александра Михайлова и его заместителя Дмитрия Дорофеева обвиняют в получении крупной взятки за выдачу фальшивых справок об инвалидности.