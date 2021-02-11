Петропавловск-Камчатский, , 05:46 — REGNUM Пожар произошел в здании расселенного общежития в Петропавловске-Камчатском вечером 10 февраля, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Сообщается, что возгорание произошло на пятом этаже бетонного дома по улице Лермонтова. К моменту прибытия спасателей огонь распространился на площадь 20 квадратных метров. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, пострадавших не было. Повреждены оказались лишь вещи.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля пожар произошел в жилом доме в Кронштадте. Общая площадь возгорания составляла пять квадратных метров. Пожар был ликвидирован, в результате возгорания погибли два человека.