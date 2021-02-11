Омск, , 05:32 — REGNUM В Омской области на станции Колония (на втором пути) в ночь на 11 февраля произошёл сход трёх вагонов грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги (РЖД).

«В результате инцидента никто не пострадал, нарушен габарит соседнего пути. На месте схода работают железнодорожники и восстановительная техника, в том числе два восстановительных поезда», — говорится в сообщении.

В связи с инцидентом задержан пассажирский поезд №2, следующий по маршруту Москва — Владивосток.

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