Стокгольм, , 05:32 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 138 человек. Данная информация была опубликована 10 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 12 326 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 600 244 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 4 070 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 316 765 человек, вторую — 85 806 человек.

По состоянию на 10 февраля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 236 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.

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