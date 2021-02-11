Петропавловск-Камчатский, , 03:18 — REGNUM На Камчатке специалисты ГКУ «Служба по охране животного мира» усыпили рысь, которая уже несколько дней гуляла по улицам краевой столицы и пугала население, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

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Ещё 9 февраля в дежурную часть полиции обратилась женщина, которая сообщила, что видела на улице Петропавловска-Камчатского огромную рысь. Как рассказали в краевом УМВД, сотрудники полиции отправились на место, где было замечено дикое животно, но не обнаружили рысь.

Поздним вечером 10 февраля инспекторам КГКУ «Служба по охране животного мира» удалось отловить хищника на улице Владивостокской. Рысь усыпили. При осмотре повреждений и признаков заболеваний обнаружено не было. После пробуждения её выпустили в лесной массив.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пожарском районе Приморья сотрудниками Госохотнадзора были задержаны два браконьера в момент разделки туши убитого изюбря. Патрулировали инспекторы лесной массив в поисках тигра, который задавил собаку.