Оттава, 11 февраля 2021, 01:30 — REGNUM Двухместный самолет Blackshape BS100 упал и загорелся на западе канадской столицы Оттавы, 10 февраля передает телеканал СTV.
Крушение произошло в лесополосе у аэропорта Карп. Пожарные потушили воздушное судно. При этом остается неизвестным количество людей на борту, а также их состояние после инцидента.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в Парагвае попал в авиакатастрофу самолет военно-воздушных сил страны. Семеро человек погибло и еще одному удалось выжить, однако он находится в критическом состоянии.
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