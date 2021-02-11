Нумеа, Франция, , 01:15 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,6 произошли недалеко от группы островов Луайоте, которые относятся к французской Новой Каледонии. Об этом 11 февраля сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр землетрясения находился в 530 км к востоку от города Нумеа — столицы Новой Каледонии. Его очаг залегал на глубине 10 км. Угроза цунами не объявлялась. Ранее у островов Луайоте были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,7.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в южной части Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1, из-за последствий которого пострадали не менее трех человек.

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