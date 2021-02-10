Воронеж, , 22:45 — REGNUM Воронежские правоохранители задержали подозреваемого в совершении убийства 47-летней учительницы математики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области 10 февраля.

Нападение на женщину было совершено вечером 3 февраля вблизи одного из кафе на Московском проспекте в Воронеже, когда она возвращалась с работы. На теле погибшей следователи зафиксировали множественные ножевые ранения. Было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и разбое.

Следователи оперативно установили подозреваемого — 31-летнего мужчину, ему предъявили заочно обвинение и объявили в федеральный розыск.

«В настоящее время он задержан и доставляется к следователю СК для дальнейшего производства следственных и процессуальных действий. Иная информация в настоящее время в интересах следствия не подлежит разглашению», — сообщили в СК.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк добавила, что полицейские во взаимодействии со следователями СК продолжают выполнять комплекс необходимых мероприятий для установления обстоятельств преступления.