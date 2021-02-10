Котлас, Архангельская область, , 22:31 — REGNUM В Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника котласской администрации. Чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями и получении крупной взятки.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО, по версии следствия, в 2017 — 2020 годах подозреваемый получил от предпринимателя деньги за предоставление ему участка без проведения торгов по льготной стоимости.

Чиновник и бизнесмен были задержаны сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области. В отношении предпринимателя возбуждено дело по статье «Дача взятки в особо крупной размере».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Архангельская область вошла в список самых коррумпированных регионов страны.