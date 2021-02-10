Нумеа, Франция, , 20:30 — REGNUM Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на французских островах Луайоте в Тихом океане. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает Le Figaro.

Крупное землетрясение на юго-востоке архипелага Луайоте, входящего в состав заморского владения Франции Новая Каледония, может также стать причиной цунами, предупреждают эксперты Центра предупреждения цунами в Тихом океане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 февраля во французском регионе Бретань ограничено автомобильное движение из-за аномальных заморозков, снегопада и града.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции из-за морозов ограничили автомобильное движение