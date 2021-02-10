Краснодар, , 20:08 — REGNUM Бывший глава администрации Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи признан судом виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере. Решение вынес Хостинский районный суд Сочи, сообщили 10 февраля в пресс-службе Краснодарского краевого суда. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Краснодарскому краю.

Согласно приговору суда, в феврале 2020 года подсудимый, занимавший должность главы администрации Хостинского района, сообщил местному предпринимателю о якобы возможности сохранить объект капитального строительства, который по решению суда подлежал сносу из-за нарушений законодательства. За это, а также «влияние» на сотрудников администрации района за принятие решений в пользу предпринимателя последний должен был передать чиновнику 1,5 млн рублей. Деньги подсудимому передали в салоне его служебного автомобиля. После этого он был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.