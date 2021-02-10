Воронеж, , 19:59 — REGNUM В Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении подростка, обвиняемого в убийстве девятилетней девочки. Также он обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Девятилетняя девочка пропала вечером 25 мая 2020 года около 17:00. Она ушла из своего дома в селе 2-е Никольское Бобровского района Воронежской области и не вернулась. Сообщение об исчезновении ребенка правоохранителям поступило лишь спустя двое суток. Подозреваемого в совершении преступления — 16-летнего соседа погибшей девочки — установили по «горячим следам».

По версии следствия, в день пропажи ребенка 25 мая около 18:10 сосед-подросток девочки привел её в заброшенный дом и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Чтобы скрыть преступление, он затем задушил девочку.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть малолетней наступила в результате сдавления шеи, осложнившегося развитием асфиксии. После этого подросток спрятал тело погибшей под досками пола и с места происшествия скрылся. Спустя некоторое время он вернулся в дом, где перепрятал тело в находившийся там сундук», — уточнили в СК.

Следователи считают также, что годом ранее, в июне 2019 года, подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении этой же девочки. Сам обвиняемый признал вину в полном объеме, подтвердил свои показания в ходе их проверки на месте преступления. Подросток находится под стражей. Прокурором утверждено обвинительное заключение, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в СК.