Ярославль, 10 февраля 2021, 19:34 — REGNUM Спасатели «Пожарно-спасательной службы Ярославской области» выручили уток из ледового плена. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал ЯрНьюс.

Спасательная операция
Спасательная операция
Yarnews.net

Спасательная операция проходила на реке Урочь в Заволжском районе Ярославля. Утки здесь живут круглогодично из-за большой проточности воды. В этом году из-за морозов река замерзла. Птицы ютятся на берегу и пытаются зарыться в снег.

Лед в этом месте от 15 до 30 сантиметров. Спасатели с помощью бензопил и колунов смогли расширить полынью, чтобы утки с берега вновь оказались в реке.