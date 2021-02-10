Москва, , 18:30 — REGNUM В Москве сотрудники полиции выявили незаконное использование чужого товарного знака при производстве бытовой химии, сообщила 10 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, 63-летний житель Москвы организовал доставку из-за пределов страны партий стирального порошка и моющих средств. Продукция фасовалась в упаковки с известными торговыми марками. После этого товар хранился в гаражах и складских помещениях Московского региона.

Волк пояснила, что реализация продукции велась через социальные сети через объявления и доставку. Сотрудники полиции изъяли в ходе обысков 30 тонн сырья и продукции, а также наклейки с эмблемами торговых марок и другие предметы. Сумму ущерба, нанесённого правообладателям, установит экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по статье 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.