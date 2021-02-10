Москва, , 18:01 — REGNUM На юго-западе Москвы нашли пропавшего десятилетнего школьника. Об этом ИА REGNUM 10 февраля сообщили в пресс-службе Росгвардии.

После ссоры с родителями ребенок ушел из дома и не выходил на связь. Семья обратилась в правоохранительные органы.

Мальчика удалось найти на Большой Черемушкинской улице. Пропавший школьник пояснил, что направлялся в квартиру к своей бабушке. На данный момент его доставили домой. Как пояснили в пресс-службе, здоровью ребёнка ничего не угрожает.

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