Шиловский район, , 18:14 — REGNUM Деревянный дом, в котором располагалось почтовое отделение, сгорел в селе Нармушадь Шиловского района Рязанской области. Обслуживание клиентов временно будут вести в здании местной администрации, сообщает 10 февраля пресс-служба УФПС Рязанской области.

На ликвидацию огня в старом здании с печным отоплением прибыли три пожарные машины. Специалисты устанавливают причины происшествия и размер ущерба. Отделение связи временно расположилось в здании сельской администрации.

Алексей Громов. «Вместе с работниками почты быстро вынесли всё, что успели — компьютер, посылки… С чердака пламя и дым перекинулись внутрь помещения, начал плавиться пластик. Тушили пожар три пожарные машины из села Борки, Ерахтурского лесничества и из Шилова. Здание было старое, с печным отоплением», — рассказал издательству «Пресса» глава Ерахтурского сельского поселения

Пенсии и социальные выплаты почтальоны доставят клиентам на дом по обычному графику.