Шиловский район, 10 февраля 2021, 18:14 — REGNUM Деревянный дом, в котором располагалось почтовое отделение, сгорел в селе Нармушадь Шиловского района Рязанской области. Обслуживание клиентов временно будут вести в здании местной администрации, сообщает 10 февраля пресс-служба УФПС Рязанской области.
На ликвидацию огня в старом здании с печным отоплением прибыли три пожарные машины. Специалисты устанавливают причины происшествия и размер ущерба. Отделение связи временно расположилось в здании сельской администрации.
Пенсии и социальные выплаты почтальоны доставят клиентам на дом по обычному графику.