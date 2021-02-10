Брянск, , 17:44 — REGNUM Подозреваемый в заведомо ложном сообщении о взрыве задержан в Брянске. Мужчина из неприязни к полицейским обещал «взорвать» гранату, сообщили ИА REGNUM 10 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Звонки от агрессивно настроенного мужчины поступили в дежурную часть 5 февраля. Он утверждал, что собирается взорвать гранату. Сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ установили личность звонившего. Им оказался 56-летний житель Бежицкого района Брянска. При обыске в его квартире предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Свои действия злоумышленник объяснил неприязненным отношением к сотрудникам правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.