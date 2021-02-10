Сухиничи, Калужская область, , 17:05 — REGNUM Тело 55-летнего жителя деревни Думиничи было обнаружено 9 февраля после пожара в частном доме. Погибший лежал на печи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По данным следствия, мужчина скончался от отравления углекислым газом. По одной из версий, причиной возгорания явился маломощный тлеющий источник (возможно, окурок сигареты), отчего стал тлеть диван, дымом заполнилась одна комната дома, а затем и та, где спал погибший.

В ходе проверки устанавливаются обстоятельства происшествия. По её результатам будет принято процессуальное решение.

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