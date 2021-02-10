Новокузнецк, Кемеровская область, , 16:16 — REGNUM Жительница Новокузнецка едва не погибла из-за обрушившегося с крыши снега. Под снежным завалом она провела не менее десяти часов.

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В единую дежурно-диспетческую службу обратилась мать женщины, которая рассказала, что её дочь поехала на дачу, чтобы убрать с крыши снег, и пропала. Мать съездила на место, но нашла лишь автомобиль дочери.

На место выехали полицейские и поисково-спасательная группа.

«После двух часов поиска, когда использовались лишь лопаты и лавинные щупы, спасатели обнаружили шапочку и лестницу», — сообщили «Газете Кемерова» в управления по защите населения и территории Новокузнецка.

Уточняется, что женщина была жива, но находилась в тяжёлом состоянии. В настоящее время она находится в реанимации.