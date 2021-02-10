Тбилиси, , 16:00 — REGNUM В торговом центре «Мегалайн» в Тбилиси 10 февраля произошел пожар. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Как сообщили журналистам в Службе по чрезвычайным ситуациям, огонь загорелся в складском помещении, расположенного в подвале торгового центра. На месте работают семь пожарных расчетов.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Пламя пока не удалось локализовать. Причины возгорания неизвестны.

Стоит отметить, что в Тбилиси 8 февраля вспыхнул пожар на крупнейшем в Грузии рынке «Лило». Там огонь тушили 11 пожарных расчетов. Происшествие обошлось без жертв.

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