Одинцово, Московская область, , 15:46 — REGNUM Три пациента скончались в Одинцовской областной больницы из-за проблем, связанных с подачей кислорода. Об этом 10 февраля сообщил источник в региональных экстренных службах

«В Никольской больнице в реанимационном отделении, по предварительным данным, три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода», — приводит сообщение источника ТАСС.

Также он уточнил, что, согласно предварительным данным, подача кислорода произошла из-за технической неисправности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ставропольском крае за все время борьбы с коронавирусной инфекцией 23 медицинских работника скончались от осложнений, после перенесенного COVID-19.