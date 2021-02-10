Бамако, , 15:28 — REGNUM Военнослужащие миротворческой миссии ООН в Мали получили ранения, в том числе серьезные в результате обстрела их лагеря, сообщает 10 февраля со ссылкой на представителя миссии Reuters.

По словам официального представителя миссии ООН МИНУСМА Оливера Сальгадо, обстрелу подвергся лагерь военных в городе Дуэнца. В результате ранения получили 20 человек.

В ООН возлагают ответственность за нападение на различные группировки радикального ислама, имеющие связи с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Глава МИНУСМА решительно осуждает нападение и приказал принять все меры для лечения раненых», — сказал Сальгадо.