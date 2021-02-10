Москва, , 15:18 — REGNUM В центре Москвы водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов. Об этом 10 февраля сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

В сообщении указано, что ЧП произошло по адресу: улица Советской Армии дом 7. Водитель выехал на пешеходную зону и совершил наезд на прохожих. Марка автомобиля не уточняется.

По предварительной информации в ДТП пострадали два пешехода.

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