Чебоксары, , 15:09 — REGNUM В столице Чувашии проводится доследственная проверка по факту гибели при пожаре двух мужчин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР.

Пожар произошёл в Чебоксарах сегодня, 10 февраля, около часа ночи в одной из квартир по проспекту Мира города. После тушения были обнаружены тела 41-летнего мужчины и его 37-летнего брата.

«По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении», — говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что нет свидетельств криминального характера смерти чебоксарцев.

По данному факту организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

По сведениям ГКЧС Чувашии, с начала года в республике зарегистрировано 119 пожаров, в них погибли 18 человек, ещё двое травмированы. Предварительный материальный ущерб превысил 76 млн рублей.