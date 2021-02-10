Чебоксары, 10 февраля 2021, 15:09 — REGNUM В столице Чувашии проводится доследственная проверка по факту гибели при пожаре двух мужчин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР.
Пожар произошёл в Чебоксарах сегодня, 10 февраля, около часа ночи в одной из квартир по проспекту Мира города. После тушения были обнаружены тела 41-летнего мужчины и его 37-летнего брата.
Правоохранители отмечают, что нет свидетельств криминального характера смерти чебоксарцев.
По данному факту организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.
По сведениям ГКЧС Чувашии, с начала года в республике зарегистрировано 119 пожаров, в них погибли 18 человек, ещё двое травмированы. Предварительный материальный ущерб превысил 76 млн рублей.